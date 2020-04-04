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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أستراليا تسجل 230 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعطت أستراليا، السبت، مؤشرات كبرى على استقرار انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أشارت بيانات وزارة الصحة الاتحادية إلى وجود 230 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة السبت، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 5454 حالة.
ويشير هذا إلى استمرار استقرار الزيادة اليومية عند 5% في الأيام الأخيرة، وهو أقل بكثير عن القفزات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين وبلغت 30%، وتوفي حتى الآن 28 شخصا بسبب "كوفيد-19" وهو المرض الناجم عن الفيروس.
وعلى الرغم من ظهور علامات على تباطؤ انتشار حالات كورونا، فقد عززت أستراليا جهودها في السباق العالمي لوقف جائحة كورونا التي تجاوزت حالات الإصابة بها الآن مليونا على مستوى العالم، إضافة إلى أكثر من 53 ألف حالة وفاة.
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