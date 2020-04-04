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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في البحرين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الشفاء من في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في البحرين

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من إلى 399 حالة، بعد تعافي 11 حالة جديدة.

 

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وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 507 شخصا حتى الآن، بعد خروج 472 شخصا في وقت سابق.

 

وسجلت وزارة الصحة البحرينية، الجمعة، 29 إصابة جديدة بكورونا المستجد، 22 منها لمواطنين قادمين من إيران.

 

وشكلت نسبة الحالات القادمة من إيران 68% من حالات الإصابة المؤكدة القادمة من الخارج، بينما توزعت الحالات الباقية على النحو التالي: 57 من بريطانيا، و12 من مصر، و8 من ألمانيا، و8 من العراق و27 من دول أخرى.

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