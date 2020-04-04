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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 399 حالة، بعد تعافي 11 حالة جديدة.
وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 507 شخصا حتى الآن، بعد خروج 472 شخصا في وقت سابق.
وسجلت وزارة الصحة البحرينية، الجمعة، 29 إصابة جديدة بكورونا المستجد، 22 منها لمواطنين قادمين من إيران.
وشكلت نسبة الحالات القادمة من إيران 68% من حالات الإصابة المؤكدة القادمة من الخارج، بينما توزعت الحالات الباقية على النحو التالي: 57 من بريطانيا، و12 من مصر، و8 من ألمانيا، و8 من العراق و27 من دول أخرى.
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