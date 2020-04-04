12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 520.



وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 17 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد 46 حالة.

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واتخذ مجلس الوزراء اللبناني سلسلة قرارات لمواجهة كورونا، أبرزها إغلاق مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية بدءا من 18 مارس/آذار 2020 حتى 12 أبريل/نيسان الحالي.

كما قرر المجلس إغلاق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس، باستثناء ما تفتضيه ضرورات العمل في بعض الوزارات والإدارات العامة، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي، ومؤسسة كهرباء لبنان، ومصرف لبنان والمصارف والصيارفة.

وقرر أيضاً تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية، باستثناء المطاحن والأفران وكل ما يرتبط بتصنيع وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات الزراعية.

كما قرر مجلس الوزراء توزيع مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم جراء إعلان التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا، مشدداً على أهمية الاستمرار في التشدد في اتباع الإجراءات الصحية.