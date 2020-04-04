شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسبانيا تسجل 11744 وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد اليومي للوفيات في إسبانيا بسبب فيروس كورونا انخفض لليوم الثاني على التوالي.



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ووصل عدد الوفيات بكورونا في إسبانيا 11744 السبت، مقارنة بـ10935 الجمعة.

وأظهرت الأرقام أن 809 أشخاص لقوا حتفهم بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضا من 932 في اليوم السابق.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 124736 السبت، مقارنة بـ117710 الجمعة.