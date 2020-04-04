الصحة العالمية: لم يكن هناك دليل علمي لانتقال كورونا بين الأشخاص إلا في منتصف كانون الثاني

أعلنت المتحدثة بإسم ​منظمة الصحة العالمية​ أنه "لم يكن هناك دليل علمي لانتقال ​فيروس كورونا​ بين الأشخاص إلا في منتصف كانون الثاني الماضي​​​​​​"، مشيرة الى "أننا نحاول دائما التأكد من البيانات التي تقدمها الدول بشأن كورونا على أساس علمي".

وأوضحت أنه "ليس هناك دليل بشأن تأثر فيروس كورونا بدرجات الحرارة المرتفعة"، مشددة على أن "فكرة وجود أو اختفاء الفيروس خلال الصيف ليست مدعومة علميا".

يذكر أن عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​العالم، تخطى​ حاجز مليون و100 ألف شخص. وقد بلغ العدد تحديدا مليون و82 ألفا و470 شخصا توفي منهم 57 ألفا و474، في 188 بلدا ومنطقة.

وقد بلغ عدد الوفيات في ​إيطاليا​ 14 ألفا و681 وفي ​اسبانيا​ عشرة آلاف و935 في ​الولايات المتحدة​ 6699 و​فرنسا​ 6507 وفي ​بريطانيا​ أكثر من 3600.