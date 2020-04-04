أفاد مصدر قريب من منظمة الدول المصدرة للنفط، عبر وكالة "فرانس برس" أن "الاجتماع الطارئ الذي كان من المقرر عقده الإثنين بين دول أوبك وعدد من الدول الشريكة من بينها ​روسيا​ عبر دائرة الفيديو لبحث خفض كبير للإنتاج، سيرجأ على الأرجح لبضعة أيام، على أن يعقد الاجتماع في وقت لاحق من الأسبوع"، فيما تعتزم الدول الكبرى المصدرة للنفط استئناف المحادثات لمواجهة الركود في السوق ​النفط​ية.

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كانت هذه تفاصيل خبر AFP: اجتماع "اوبك+" المقرر عقده الإثنين سيرجأ لبضعة أيام على الأرجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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