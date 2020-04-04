الزرفي يعلن الانتهاء من تشكيل الحكومة بالعراق وينتظر التصويت بالبرلمان

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي الانتهاء من تشكيل كابينته الوزارية، مشيرا إلى أنه "في انتظار أن يحدد البرلمان جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي"، مضيفا: "أعددت كابينة وزارية كاملة مؤلفة من موظفين أكفاء وسأرسل السيرة الذاتية لهم قبل 48 ساعة وحسب ​الدستور​"، مؤكدا أنه "تداول مع الكتل السياسية ووعدوه بدعم ​الحكومة​".

وكان الزرفي، أعلن عزمه تقديم برنامجه الحكومي اليوم السبت، فيما أكد عدم اعتذاره عن مهمة التكليف ب​تشكيل الحكومة​.

وشدد على إنه "كلف بتشكيل الحكومة دستوريا"، لافتا إلى أن "مشاوراته مستمرة لحين إكمال الكابينة الوزارية وعرضها على البرلمان".