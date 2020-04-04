الدفاع الفرنسية: إصابة حوالي 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا

أعلنت ​وزيرة الدفاع الفرنسية​ ​فلورانس بارلي​ إصابة حوالي 600 جندي فرنسي ب​فيروس كورونا​ المستجد المسبب لمرض (​كوفيد 19​).

وخلال ​مقابلة​ أجرتها مع صحيفة "بروغريس" لفتت إلى ان "العدد يتوافق مع حجم انتشار الفيروس، لأنه يتطور"، وأضافت "نراقب الوضع عن كثب ونقوم بتكييف أجهزتنا لمواجهة الفيروس، ولكن وضعنا العسكري لا يتأثر".

ومن جانبها، أعلنت ​وزارة الصحة​ الفرنسية أمس إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في ​فرنسا​ ارتفع 61 في المئة إلى 6507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت ​حالات​ الإصابة المؤكدة بهذا المرض 44 في المئة إلى 82165 حالة مما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من ​الصين​.