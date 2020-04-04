ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 2700

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​ في ​باكستان​ إلى 2700 ووفاة 40 حالة. وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، أنه تم تسجيل 839 حالة إصابة في السند، فيما تم تسجيل 1072 حالة في البنجاب و175 حالة في ​بلوشستان​، والحالات الأخرى في مناطق مختلفة من البلاد. وكان وزير الخارجية الباكستاني ​شاه محمود قريشي​ قد أكد أن بلاده ستنظم 17 رحلة جوية لإعادة رعاياها العالقين في الخارج إلى الوطن حتى 11 نيسان الحالي.

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