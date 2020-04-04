وفاة 16 شخصا في شربوا كحولا مغشوشة للوقاية من كورونا في البيرو

أعلنت وكالة الأنباء البيروفية "أندينا"، وفاة 16 شخصا على الأقل في منطقة هوانكافيليكا التي تبعد 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة ليما بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة اعتقدوا أنها تمنع الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة الى أن هؤلاء المرضى أدخلوا مستشفى ليركاي في 28 آذار، والأعراض التي ظهرت لدى المتوفين كانت أعراض تسمم.
وأوضحت الوكالة أن الشرطة "صادرت المشروبات الكحولية التي كانت تبيعها مؤسسة ذات سمعة مشكوك فيها".
ومنذ 16 آذار، فرضت السلطات البيروفية تدابير عزل إلزامي وحظرت التجول الليلي في محاولة للحد من تفشي الوباء الذي أصاب حتى الآن 1595 شخصا وأدى الى وفاة 61.
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