انتخاب كير ستارمر رئيسا لحزب العمال البريطاني

أعلن ​حزب العمال​ عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إنتخاب المحامي ​كير ستارمر​ (57 عاما)، رئيسا لحزب العمّال البريطاني، خلفاً ل​جيريمي كوربن​. وقد عبّر ستارمر بعيد إعلان انتخابه عن "اعتذاراته" عن معاداة السامية داخل الحزب، متعهدا "بنزع سم" معاداة السامية. وقبيل إعلان النتيجة، توجه رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى جميع قادة المعارضة قائلاً: "بصفتنا قادة الحزب، علينا واجب العمل معًا في هذا الوقت من الطوارئ الوطنية. لذلك، أود أن أدعو جميع قادة المعارضة إلى إحاطة مع نفسي وكبير الأطباء وكبير المستشارين العلميين الأسبوع المقبل".

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