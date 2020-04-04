قتيلان و7 جرحى بحادث طعن جنوب شرق فرنسا

افادت قناة "العربية" عن مقتل شخصين واصابة 7 بجروح ب​حادث طعن​ وقع جنوب شرق ​فرنسا​، مشيرة الى أن ​الشرطة​ الفرنسية اوقفت منفذ العملية. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن منفذ عملية الطعن هو طالب لجوء سوداني.

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