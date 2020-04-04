رئيس الوزراء البريطاني يدعو قادة المعارضة للعمل معه بشأن فيروس كورونا

دعا ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ زعماء أحزاب المعارضة للعمل معه لمعالجة جائحة ​فيروس كورونا​، قائلا إنه يريد الاستماع إلى آرائهم وإطلاعهم على الإجراءات المتخذة حتى الآن.

ولفت جونسون إلى أنه سيدعو جميع زعماء أحزاب المعارضة البريطانية إلى إحاطة إعلامية الأسبوع المقبل مع كبير الأطباء في البلاد وكبير المستشارين العلميين، مشددا على أنه "كقادة أحزاب علينا واجب العمل معا في هذه اللحظة من الطوارئ الوطنية".

ودعاهم إلى الإحاطة، مضيفا: "أريد الاستماع إلى آرائكم وإطلاعكم على الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن، مثل التوسع السريع في الاختبارات وتقديم الدعم الاقتصادي للشركات والأفراد في جميع أنحاء البلاد".