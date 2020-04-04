روحاني يعلن عن إجراءات جديدة في البلاد لمواجهة تفشي كورونا

لفت الرئيس الإيراني، ​حسن روحاني​، الى إن "البلاد ستواصل تطبيق خطة التباعد الاجتماعي عبر تحويلها إلى خطة "التباعد الذكي".

وأشار روحاني خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الى اننا "سنعلن ​وزارة الصحة​ اليوم عن ​تفاصيل​ خطة التباعد الذكي"، معتبرا أن "أولويتنا صحة وسلامة المجتمع، كما أن مصير الأعمال الصغيرة والطبقة الفقيرة ومستقبل أبنائنا أمر مهم بالنسبة لنا".

وشدد روحاني على أنه "تم ​تحقيق​ نتائج جيدة خلال المرحلتين الأولى والثانية من خطة التباعد الاجتماعي، وفي المرحلة الثالثة سيتم تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي"، مشددا على

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"ضرورة أن يعلم ويدرك الشعب بأن أي قرار تتخذه ​الحكومة​ مبني على أساس دراسات علمية دقيقة واستشارات مع أخصائيين.

ودعا روحاني إلى ضرورة التأكد من أن الموظفين والمراجعين و​العمال​ والتجار يراعون البروتوكولات الصحية في أماكن العمل.

وأضاف روحاني: "ينبغي إدارة أزمة ​فيروس كورونا​ بحيث لا تسبب مشاكل لحياة المواطنين ، نعمل على تأمين صحة وسلامة المواطنين وضمان وضعهم المعيشي والاقتصادي"، مؤكدا ان "الطبقة الفقيرة هي التي تتلقى الصدمات الاقتصادية الأقوى من فيروس كورونا".