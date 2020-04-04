الان عون: الحل بيبقى بخطة متكاملة تتناول كل فئات المودعين

أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون، إلى أن "ما في شك إنو القرار إستنسابي وغير متماسك وخلق سوابق (سعر صرف جديد، فرض السحب بالليرة) وبيبقى "ترقيع". إنما لحتى واحد يتقبله، لازم يعتبره كأنه مساعدة إجتماعية لأصغر المودعين. غير هيك ما في منطق".
واعتبر في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "الحل بيبقى بخطة متكاملة تتناول كل فئات المودعين ولو راح تكون عآجال زمنية مختلفة".
تجدر الإشارة إلى أن حتكم مصرف لبنان رياض سلامة أصدر تعميماً بإمكانية سحب مودعي أقل من 3000$ على سعر السوق.
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