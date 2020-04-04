حب الله: اتجاه نحو التشدد أكثر فأكثر في اجراءات الوقاية من كورونا

اعتبر وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ في حديث اذاعي ان "مشكلة ​كورونا​ أضيفت الى الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تركتها المنظومة السياسية، التي كانت تتحكم بالبلاد لتزيد الطين بلة، وان موضوع هذا المرض ينال حيزا كبيرا من جلسات ​مجلس الوزراء​ او الحلقات الوزارية التي تعقد". واكد ان "اهتمام ​الحكومة​ بالتعامل مع أزمة كورونا اساسي، وكل ما تقوم به يتمحور حول هذا الموضوع وكيفية حماية المجتمع ال​لبنان​ي من تأثير هذا الفايروس، ومن المهام الاساسية للحكومة حماية الشعب اللبناني".

وعن عدم التزام بعض المناطق بعملية التعبئة التي أطلقتها الحكومة لمواجهة "كورونا"، قال: "ان التزام بقاء المواطنين في منازلهم أمر ضروري، لان الاختلاط يؤثر سلبا على الناس ويؤدي الى انتشار اضافي للوباء"، معلنا ان الاتجاه هو نحو "التشدد أكثر فأكثر لكي تلتزم الناس قرار مجلس الوزراء والبقاء في منازلها حماية لها"، مشيرا الى ان "القرار اتخذ بأن يتصرف ​الجيش​ بطريقة مختلفة وان تحافظ ​قوى الأمن الداخلي​ على الالتزام بقرار الحكومة ومنع الناس من التنقل والتجول الا في ​حالات​ الضرورة".

وكشف ان مجلس الوزراء يدرس كل الاحتمالات والامكانات، "فإذا وجدنا ان الناس غير ملتزمة والشارع غير منضبط، وأن هناك ضرورة لحالة طوارىء أعلى من المستوى الحالي فسنعلن الامر في حينه"، متوجها الى المواطنين بضرورة "التزام منازلهم و​حظر التجول​ ليلا وتجنب عمليات التجمع والاكتظاظ". وفي ملف عودة المغتربين قال: "همنا حماية المواطنين في الداخل والخارج، ومسؤوليتنا حمايتهم اينما وجدوا، وأن كل عائلة تتمنى ان ترى أبناءها المغتربين في أحضانها"، مشيرا الى ان بعض الدول خصوصا الافريقية "تعاني من نظام صحي سيىء وان الخوف أن يؤثر انتشار الوباء في تلك الدول على اللبنانيين المتواجدين هناك او ان تحصل ردات فعل ضد اللبنانيين والاجانب، وهذا ما يدعونا للتفكير في تسهيل سبل العودة لمواطنينا الراغبين بالعودة الى لبنان".