غجر: مشروع بسري الذي تم عرضه على الحكومة لا يتطلب أي قرض إضافي

لفت وزير ​الطاقة​ و​المياه​ ​ريمون غجر​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "ورد في بعض وسائل الإعلام ان عرض ملف بسري على ​مجلس الوزراء​ هو لطلب قرض إضافي بقيمة 625 مليون ​دولار​"، موضحا أن "مشروع بسري الذي تم عرضه لا يتطلب أي قرض إضافي فتمويله مؤمّن مسبقاً من ​البنك الدولي​ بموجب قانوني ​القروض​ الرقمين 24 و25 تاريخ 24/11/2015 والمرسومين 2298 و2299 تاريخ 24/11/2015".

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