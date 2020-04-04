"النشرة": عناصر امن الدولة يوزعون الكمامات والقفازات على المواطنين

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن "عناصر من المديرية الاقليمية لان الدولة في النبطية يقومون بتوزيغ القفازات والكمامات على المواطنين مع حملة وقاية من وباء ​كورونا​ فضلا عن تنظيم السير التزاما بقرار التعبئة العامة".

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