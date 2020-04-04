بو عاصي: التشكيك بقاعدة بيانات برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً يدمر البرنامج

رأى الوزير السابق النائب ​بيار بو عاصي​ ان "التمادي في التشكيك بقاعدة بيانات برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، دون اي مقاربة علمية، وآخرها على لسان رئيس اليتار الوطني الحرالنائب ​جبران باسيل​ سوف يدمر البرنامج ويوقف عنه كافة أشكال الهبات والدعم".

وقال: "ليقف الجميع أمام مسؤولياته وليتوقف عن الكلام الهدام". وكان رئيس ​التيار الوطني الحر​ جبران باسلي قد أشار في ​مؤتمر صحفي​ اليوم إلى انه " كلّنا نعرف ان وزير الشؤون الاجتماعية لا يستطيع الاتكال على برنامج ​الفقر​ ولوائحه لأن الوزراء السابقين تلاعبوا بالمعايير لغايات تنفيعيّة، ولأن هذه اللوائح اساساً بحاجة الى تجديد بعد زيادة الفقر