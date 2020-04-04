بو عاصي: التشكيك بقاعدة بيانات برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً يدمر البرنامج

رأى الوزير السابق النائب بيار بو عاصي ان "التمادي في التشكيك بقاعدة بيانات برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، دون اي مقاربة علمية، وآخرها على لسان رئيس اليتار الوطني الحرالنائب جبران باسيل سوف يدمر البرنامج ويوقف عنه كافة أشكال الهبات والدعم".
وقال: "ليقف الجميع أمام مسؤولياته وليتوقف عن الكلام الهدام". وكان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسلي قد أشار في مؤتمر صحفي اليوم إلى انه " كلّنا نعرف ان وزير الشؤون الاجتماعية لا يستطيع الاتكال على برنامج الفقر ولوائحه لأن الوزراء السابقين تلاعبوا بالمعايير لغايات تنفيعيّة، ولأن هذه اللوائح اساساً بحاجة الى تجديد بعد زيادة الفقر
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