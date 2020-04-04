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الرئيس عون دعا مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان لاجتماع الاثنين في بعبدا

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دعا ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ اعضاء "مجموعة الدعم الدولية من اجل ​لبنان​" (ISG) الى اجتماع يعقد قبل ظهر الاثنين المقبل في ​قصر بعبدا​، في حضور رئيس ​الحكومة​ الدكتور ​حسان دياب​ وعدد من الوزراء والمستشارين، وذلك لاطلاع اعضاء المجموعة على الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي يمر بها لبنان، وانعكاسات ازمة وباء "​​" على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، كما وعلى مسألة ​النازحين السوريين​.

وسيفتتح ​الرئيس عون​ الاجتماع بكلمة جامعة سوف تتناول المواضيع المطروحة، كما سيتحدث دياب عن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الاوضاع.

وسيقدم عدد من الوزراء عروضا عن الاوضاع الراهنة ماليا واقتصاديا وصحيا، وما يمكن ان تقوم به الدول اعضاء المجموعة لمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها.

وتضم "مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان" سفراء ​الولايات المتحدة الاميركية​، والاتحاد الروسي، و​الصين​، وفرنسا، و​بريطانيا​، والمانيا، و​ايطاليا​، والامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وجامعة الدول العربية. كما سيشارك في الاجتماع ممثل عن البنك الدولي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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