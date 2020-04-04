أعلنت جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات واتحاد بلديات ​كسروان​ الفتوح، تقديم دير الجمعية في منطقة صربا كمركز للحجر الصحي مجانا. ولفتا في بيان إلى انه "في ظل الأوضاع الصحية الاستثنائية التي يمر بها ​لبنان​ و​العالم​، تضاف إلى الظروف الاقتصادية الخانقة التي تشهدها بلادنا منذ سنوات، وبخاصة في الأشهر القليلة الماضية، نرفع نظرنا إلى السماء حيث رجاؤنا واتكالنا على عناية الله ورحمته اللامتناهية، ونمد أيدينا لنسهم مع إخوتنا في كل مبادرة كنسية واجتماعية وإنسانية تضامنية، على قدر طاقتنا وبحسب إمكاناتنا". وأضافا "نصلي لكي يلهمنا الرب جميعا ما فيه رضاه وخلاص ​الإنسان​، طالبين شفاعة المكرم البطريرك ​الياس الحويك​، ونبقى على استعداد للتعاون مع كل المبادرات، تخفيفا لآلام إخوتنا وعزلتهم في هذه الأوقات الصعبة التي يمرون به".

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