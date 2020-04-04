علوش: بعد زوال وباء كورونا عن لبنان يبقى وباء الفراعنة

علّق عضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ النائب السابق ​مصطفى علوش​ على كلام رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ بالقول، "سمعت فرعون يقول أن ال​لبنان​يين سيقوون على الوباء وان ​الأزمة​ ستزول وهذا واقع سيشمل ​العالم​ بأجمعه كما حصل مع أوبئة أخرى ضربت البشرية ولا حاجة لبشارته بما هو حاصل". وأضاف، "ما يحتاج فرعون ان يعرفه هو انه بعد زوال وباء ​كورونا​ عن لبنان يبقى وباء الفراعنة في لبنان فكيف يزول".

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