رئاسة الحكومة وجهت كتابا الى الخارجية حول آلية فتح المطار أمام الراغبين بالعودة

وجهت ​رئاسة مجلس الوزراء​ كتابا حمل الرقم 657/م.ص. الى الخارجية والمغتربين حول آلية فتح ​مطار بيروت الدولي​ لعودة من يرغب من اللبنانيين في الخارج. وجاء فيه: " بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وإلحاقا بكتابنا 656/م.ص. تاريخ 3/4/2020، نودعكم ربطا الآلية المتعلقة بفتح مطار بيروت الدولي لعودة من يرغب من اللبنانيين في الخارج مع مرفقاتها بنسخة جديدة منقحة، وذلك بعد إدخال تعديلات عليها أقرت من قبل اللجنة الوزارية ولم تُدرج خطا في متن النسخة الموزعة بموجب الكتاب 656/م.ص. تاريخ 3/4/2020". وفي ما يلي نص الكتاب كاملا

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