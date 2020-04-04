رزق الله الحلو مسؤولاً إعلاميًّا في جماعة يسوع خبز الحياة

عقدت الهيئة الإداريَّة للجماعة، اجتماعًا "ببركة الأَخ نور، وبرئاسة رئيسة الجماعة فانا يوسف كيشيشيان، في مركز الجماعة في النَّبعة".
وأَكَّدت رئيسة الجماعة خلال الاجتماع، أَلاَّ فراغ مع المسيح، ولا شيء يمنعنا من خدمة المحتاج"، وأضافت: "لن يثنينا شيء عن تأدية دورنا في المجتمع. لقد بادرنا قبل انتشار وباء لكورونا، ونعمل خلال انتشاره، وسنعمل بعد وضع حدٍّ لتفشِّيه"
وخلال الاجتماع أُسنِدَت مهام جديدة، إِلى بعض أَعضاء الهيئة الإِداريَّة، وضمنًا تعيين الزّميل رزق الله الحلو، مسؤولاً إعلاميًّا، بتكليفٍ من السيِّدة كيشيشيان وبمباركةٍ من الأَخ نور، وبإجماعٍ من الهيئة الإِداريَّة. وكان الحلو انتسب منذُ أيَّامٍ إِلى الجماعة، وشارك أمس في اجتماعها للمرَّة الأُولى، ويأْتي تعيينه، ضمن "سلَّة توزيع المهام الإِداريَّة".
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