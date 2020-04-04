قتيلان وسبعة جرحى في اعتداء بالسكين في جنوب-شرق فرنسا

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باريس: قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون في اعتداء بالسكين صباح السبت في رومان-سو-ايزير في جنوب-شرق فرنسا، وفق ما ذكرت مصادر متطابقة. اعتدى المشتبه به على أشخاص عدة في متجر وفي الشارع قبل أن يتم توقيفه، وفق مصدر قريب من التحقيق. ويعيش الفرنسيون اسبوع العزل الثالث في ظل التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.



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