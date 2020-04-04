انخفاض عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا

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مدريد: سجلت إسبانيا خلال 24 ساعة 809 وفيات بوباء كوفيد-19 في تراجع لليوم الثاني على التوالي بعد الرقم القياسي الذي بلغ الخميس 950 وفاة، حسب حصيلة أعدتها السلطات السبت.

بذلك ارتع عدد الوفيات في ثاني بلد متضرر في العالم بعد إيطاليا إلى 11 ألف و744. أما عدد الإصابات المؤكدة فقد ارتفع 7026 ليصل المجموع إلى 124 ألف و736 إصابة.

أعلن شفاء 3706 شخصًا في 24 ساعة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 34219 حالة. ولا تزال منطقة مدريد الأكثر تضررًا مع 40 % من الوفيات (4723) و29% من الإصابات (36.249) تليها كاتالونيا (شمال شرق) حيث توفي 2508 أشخاص.

ويفترض أن يقرر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز السبت ما إذا كان سيمدد إجراءات العزل التي أعلنت في 14 مارس لأسبوعين إضافيين، أي حتى 26 إبريل،ن كما أعلن وزير الصحة سلفادور آيلا مساء الجمعة. ويفترض أن ينال موافقة البرلمان على ذلك في الأسبوع المقبل.

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وكانت الحكومة شددت الأحد الماضي إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد عبر وقف كل الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية حتى 9 إبريل موعد بدء عطلة القيامة. من جانب آخر، لا تزال إسبانيا في سباق مع الزمن لتأمين المواد الطبية الناقصة في مستشفياتها، وخصوصًا أجهزة التنفس الاصطناعي.

تم نقل نحو خمسين جهازًا من ألمانيا الجمعة في إطار المساعدة التي طلبتها إسبانيا من حلف شمال الأطلسي. وكان يفترض أن تصل شحنة ثانية من تركيا، لكن السلطات التركية أوقفتها موقتًا، باعتبار أنها تشكل أولوية للمرضى في البلاد، على أن تكون مجددًا في تصرف إسبانيا في وقت لاحق.



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