شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بمحاسبة المسئولين عن إصابات كورونا بمعهد الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزيري الصحة، والتعليم العالي، بشأن ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بمعهد الأورام وإمكانية تحوله لبؤرة لانتشار الفيروس في مصر، مطالبه بالتحقيق مع المسئولين عن المعهد ومحاسبتهم.

وقالت أنيسة حسونة، في طلبها، إن معهد الأورام خلال الساعات القليلة الماضية شهد ظهور إصابات بين الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للاورام بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت نقابة الأطباء في بيان رسمي تحويل عدد 10 من طاقم الأطباء والتمريض لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا ليعلن لاحقاً ارتفاعهم إلي 17 حاله، مشيرة إلي أن المشكلة الكبري أن المعهد لم يتحرك لمواجهة هذا الأمر، بل جاء من خلال نقابة الأطباء التي تلقت البلاغ من أحد زملاء الأطباء المصابين في غيبة تماما لإدارة المستشفى أو وزارة الصحة.

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ولفتت أنيسة حسونه إلي أن المعهد به 600 ممرض و750 طبيبا ولا بد من إجراء تحليل كامل لهم وأيضا المواطنين الذين تم الكشف عليهم خلال تلك الفترة، للتأكد من خلوهم من الإصابة بالمرض، وإلا سوف يكون الأمر بؤرة لتفشي الفيروس بأرقام ضخمة.

وطالبت البرلمانية بمحاسبة المسئولين عن المستشفى جراء التقصير في التعامل مع الأمر من البداية وعدم إعلانه حتى يتم التعامل من قبل وزارة الصحة مع الأمر، فتح تحقيق عاجل وحاسم في القضية وإحالة المسئولين عنها والمقصرين فيها للتحقيق والمحاسبة العاجة، وإتخاذ إجراءات للكشف عن باقي الأطقم الطبية والمترددين على المعهد خلال الفترة الماضية.