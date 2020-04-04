صور.. "مستقبل وطن" يوزع مواد غذائية على متضررى "كورونا" في جنوب سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع حزب مستقبل وطن، بمحافظة جنوب سيناء، بعض المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا، في مدينة دهب، وذلك ضمن مبادرة الحزب للتخفيف عن كاهل المواطن، واستكمالا للدور المجتمعي للحزب في رعاية الغير قادرين.
وقالت أمانة الحزب بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة جيفارا الجافي، أمين الحزب بالمحافظة، أن تلك المبادرة مستمرة حتى شهر رمضان المبارك، ومساهمة من الحزب للوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى إنها ستواصل التوزيع على وديان المدينة خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع أمانه العلاقات العامة بالمدينة وأمانة شئون العضوية وذلك لسد حاجة المواطن البسيط من السلع الغذائية.
ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وأيضاً المساهمة في توزيع السلع الغذائية بالقري والمراكز في المحافظات على الفئات والأسرة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.
وكان أطلق حزب مستقبل وطن، بمحافظة قنا، الخميس الماضي، أكبر وأضخم مبادرة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوي الجمهورية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات، المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبحضور نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر ووكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور رمضان الخطيب وأسامة الهواري المنسق العام للمبادرة، ولفيف من القيادات الشعبية والحزبية.
وقالت أمانة الحزب بمحافظة قنا، إنه تم إنشاء 120 نقطة مراقبة طبية مجانية على مستوى المحافظة لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين في جنوب مصر وتتضمن كل نقطة مراقبة صحية أجهزة للكشف الحراري وأجهزة لقياس أمراض الضغط والسكر بكافة القرى والجوع ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بقنا وبمشاركة 500 طبيب ومعاونيهم فضلا عن تشكيل فريق من المتطوعين لأعمال التطهير والتعقيم يضم 2000 متطوع وذلك للقيام بأعمال التطهير بكافة ربوع المحافظة والشوارع والميادين والقرى والمناطق الخدمية.
وأضافت أمانة الحزب بالمحافظة، إنها انطلقت من ميدان الساعة بوسط مدينة قنا وتم توفير المئات من بدل الوقاية للمتطوعين للقيام بأعمال التطهير وأخرى للفرق الطبية إضافة إلى فرق الدعم التي سوف تقوم بتوفير وتوزيع الآلاف من أكياس المواد الغذائية لأسر العمالة اليومية الغير منتظمة ومحدودي الدخل لمساندتهم بتوزيع ما يقرب من 50 ألف كيس مواد غذائية في عدد من المناطق بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي.
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