شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" يوزع مواد غذائية على متضررى "كورونا" في جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع حزب مستقبل وطن، بمحافظة جنوب سيناء، بعض المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا، في مدينة دهب، وذلك ضمن مبادرة الحزب للتخفيف عن كاهل المواطن، واستكمالا للدور المجتمعي للحزب في رعاية الغير قادرين.

وقالت أمانة الحزب بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة جيفارا الجافي، أمين الحزب بالمحافظة، أن تلك المبادرة مستمرة حتى شهر رمضان المبارك، ومساهمة من الحزب للوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى إنها ستواصل التوزيع على وديان المدينة خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع أمانه العلاقات العامة بالمدينة وأمانة شئون العضوية وذلك لسد حاجة المواطن البسيط من السلع الغذائية.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وأيضاً المساهمة في توزيع السلع الغذائية بالقري والمراكز في المحافظات على الفئات والأسرة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.

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