شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم تميم.. منظمات حقوقية تطالب الدوحة بتوفير وسائل الرعاية للعمال الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال ازمة العمالة في فطر ، تواجه بطش وقمع النظام القطري في التعامل معهم وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل ، حيث كشفت صحيفة ""Steel Guru عن إصابة المئات من العاملين المهاجرين بالدوحة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما قررت الحكومة القطرية إغلاق المنطقة الصناعية، عقب تفشي الفيروس القاتل بها بسبب ظروف المعيشة القاسية، وسط مخاوف من مواصلة العمال بإرسال الأموال للوطن.

وأضافت الصحيفة، في تقرير مترجم نشره موقع قطريليكس أن نقابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان طالبت بـ4 شروط للحكومة القطرية لحماية العمال الوافدين لديها، وهي توفير العلاج للعمال المصابين بفيروس كورونا، وتزويد الجمهور بالمعلومات لضمان عدم تعرض العمال للعنصرية، وتزويد العمال المنزليين بإمكانية الوصول لتدابير الحماية، واستمرار تلقي العمال المهاجرين بالحجر الصحي أجورهم كاملة.

كان قد كشف تقرير أخر عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمالة الخارجية في قطر، في ظل أزمة تفشى فيروس كورونا، حيث رصد التقرير شهادات حية عن معاناة العمال في الإمارة الصغيرة، والانتهاكات التي يعترضون لها على يد هذا النظام القمعي، والتي وصفها الجميع بأن قطر أصبحت دولة العبودية، ومقبرة العمال الأجانب.