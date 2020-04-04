البنك الأهلي: إجمالي أرصدة الشهادات الادخارية 923 مليار جنيه بنهاية مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، إن إجمالي أرصدة شهادات البنك قفزت إلى 923 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي، شاملة شهادات بآجال مختلفة.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم السبت إن الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد 15% استحوذت على 30 مليار جنيه خلال أول أسبوع منذ إصدارها، من إجمالي محفظة أرصدة الشهادات حيث تم إصدار ما يجاوز 80% منها باستخدام الوسائل التكنولوجية التي يتيحها البنك لعملائه، أو من خلال الاتصالات الهاتفية لتخفيف الضغط على فروع البنك، وللحفاظ على صحة العملاء، وهو ما يعد دليلا على نجاح منظومة البنك في الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأصدر البنك اليوم بيانًا بمؤشرات التطور في أداءه بنهاية العام المالي الماضي وكذا ما أظهرته نتائج أعماله 9 شهور الأخيرة المنتهية في مارس الماضي.

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وقفز إجمالي محفظة ودائع العملاء قفزت إلى 1.416 تريليون جنيه مقارنة بــ1.196 تريليون جنيه فى يونيو 2019 بزيادة قدرها 220 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري.

وأضاف البنك إن الحصة السوقية للودائع استحوذت على أكثر من 31%، من إجمالي الودائع على مستوى الجهاز المصرفي حيث قفز إجمالي عدد عملاء البنك إلى 14 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بــ 12.4 مليون عميل في يونيو 2019 ، أي بمعدل 9 آلاف عميل جديد عن كل يوم عمل مما يعكس ثقة العملاء فى البنك ودور البنك في دعم ثقافة الشمول المالي.

وبحسب البيان بلغ إجمالي محفظة قروض التمويل العقاري إلى 8.6 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي بعدد 81.8 ألف عميل، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه، و13.5 ألف عميل جديد مقارنة بنهاية العام المالي الماضي في يونيو الماضي.

ونوه البنك إلى أن نسبة القروض في مبادرة التمويل العقاري استحوذت على 95% من إجمالي قروض التمويل العقاري، بهدف دعم خطط الدولة في توفير وحدات سكنية خاصة للشباب من متوسطي ومحدودي الدخل.