محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- (أ ش أ): أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور إلى 11 ألفا و781، وفاة 186 حالة. وصرح وزير الصحة ردولف انشوبير بأن الفيروس ينتشر حاليا بشكل أبطأ لكنه ما زال بعيدا عن الهزيمة والسيطرة الكاملة..مشيرا إلى تعافي 2507 أشخاص. وحذر من العودة إلى إقامة الأسواق المفتوحة؛ بسبب فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة، موجها نداء عاجلا إلى السلطات المحلية بحظر تلك الأسواق. ونوه وزير الصحة إلى أن فيروس كورونا قد ينتشر في نحو 22 سوقا مفتوحا ينتعش مع فصل الربيع .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النمسا تسجل 11781 إصابة بكورونا ووفاة 186 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.