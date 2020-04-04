اتهامات ألمانية لواشنطن بممارسة "القرصنة الحديثة" بعد "مصادرتها" شحنة كمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (بي بي سي):

اتهم وزير الداخلية بحكومة ولاية برلين، أندرياس جيزيل، الولايات المتحدة بممارسة "القرصنة الحديثة"، وذلك بعد أن "اعترضت" واشنطن شحنة من الكمامات الطبية كانت في طريقها لألمانيا.

وقال جيزيل إن بلاده لم تتسلم 200 ألف كمامة طبية، أنتجتها شركة "3 إم" الأمريكية في الصين، وكانت مخصصة لقوة الشرطة الألمانية، لأن الشحنة "صودرت" في بانكوك، وتم تحويل مسارها إلى الولايات المتحدة.

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ونفى البيت الأبيض مزاعم المسؤول الألماني، كما قالت شركة "3 إم" الأمريكية إن سجلاتها لا تحمل أي طلب لكمامات طبية لقوة الشرطة الألمانية.

ويستند الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى قانون الإنتاج الدفاعي الوطني، الذي يعود لحقبة الحرب الكورية، لإلزام الشركات والمصانع العامة والخاصة بتسخير إنتاجها لتلبية الطلب المحلي.

وأثار تفشي وباء الكورونا في العالم طلباً دولياً غير مسبوق على الملابس الواقية للعاملين الصحيين وغيرهم من الموظفين الرئيسيين.