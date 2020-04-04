ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت الى ٤٧٩ حالة وتسجيل وفاة واخدة

اعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية ، الدكتور عبدالله السند، اليوم السبت، تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 479 حالة. مع تسجيل حالة وفاة واحدة من الجنسية الهندية.

وبلغ عدد حالات المخالطة منها 37 حالة، 33 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي، و 4 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي، فيما رصدت 25 حالة قيد التقصي الوبائي، 17 حالة منها لمقيمين

من الجنسية الهندية، و 4 حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، وحالتين لمقيمين من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية، وحالة لمقيم من الجنسية الإيرانية، ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 479 حالة.

وقال السند إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 46 عاما أصيب بمرض فيروس كورونا المستجد وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة لعدة أيام حيث تم توفير الرعاية

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الطبية اللازمة له منذ دخوله للمستشفى متقدمين لذويه بخالص العزاء والمواساة.

أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 17 حالة، منها 11 حالة مستقرة، و 6 حالات حرجة، وبذلك يصبح مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا ‪COVID19 عدد 385 حالة.

وجدد السند الدعوة للمواطنين و المقيمين إلى الالتزام بالمكوث في المنازل حتى خلال ساعات النهار في ظل الحظر الجزئي للتجول، واوصي بضرورة تطبيق إستراتيجية التباعد الاجتماعي (الجسدي)، وزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للإطلاع حول بعض الإرشادات و التوصيات وكل ما بشأنه يساهم في احتواء انتشار الفيروس.