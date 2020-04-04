تركيا تتصدر تويتر.. ومغردون: أردوغان يعود لعهد أجداده في النهب والسرقة

قامت السلطات التركية بالاستيلاء وسرقة معدات طبية، اشترتها إسبانيا من الصين لمجابهة فيروس كورونا المستجد في البلاد، ما يؤكد أن نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فشل في السيطرة على تفشي الوباء فى بلاده.

وقال مغردون، إن أردغان يرجع لسابق عهد أجداده بسرقة ونهب حقوق الدول الأخرى، لافتين إلي أن سطوة أردوغان على المعدات الطبية التى اشترتها أسبانيا أفعال منافي لما يروج له عناصر الإخوان بأن تركيا حكومة مسلمة، وأردوغان

خليفة المسلمين.

وأكد نشطاء، أن الجميع يعلم مدى الإرهاب التى تتعرض له مصر من الإعلام الإخوانى لتشويه سمعة البلاد، رغم الجهود التى تبذلها القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الوطن من الوباء، مؤكدين أن رسالة الشكر التى وجهها مدير منظمة الصحة العالمية إلى الرئيس السيسي على الجهود التي يبذلها للقضاء على كورونا واصفا

عمله بالعظيم، أكبر صفعة لمحاولات التشكيك التى يسعي إلي إثارتها أعداء الوطن.

وتداول آخرون حديث للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء اتهامة للغرب بتفشي فيروس كورونا، قائلين: "هل وضع نفسه هنا في موقف المبرر لما اتخذ وما لم يتخذ من إجراءات احترازية لمكافحة الفيروس قبل انتشاره في تركيا.. هل هو هنا يوجه اللوم لتحويل مساره عن مسؤوليته و مسؤولية حكومته؟".

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وأضاف نشطاء، أن أردوغان ارسل تعزيزات عسكرية إلي شمال سوريا، والاعلان عن عملية عسكرية لمحاولة أبعاد الرأى العام الداخلى عن تفشى كورونا وكسبه فى جانبه واستغلال فرصة انشغال العالم بالمرض.