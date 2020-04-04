أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في وقت دعا الجيش اللبناني المؤسسات المشمولة بقرار التعبئة إلى التزام الإقفال التام وفقا لموقع روسيا اليوم.
ولفتت وزارة الصحة إلى أنه حتى الساعة، بلغ عدد
وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 17 وفاة.
من جهة أخرى، دعت قيادة الجيش المؤسسات المشمولة بقرار التعبئة إلى التزام الإقفال التام، وعدم خرقه تحت أي ذريعة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. انخفاض الإصابات اليومية بكورونا والجيش يدعو للالتزام بالتعبئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.