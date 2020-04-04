إسبانيا.. انخفاض ملموس في حصيلة ضحايا كورونا

أعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيل أكثر من 809 وفيات وأكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن تفشي
وشهدت حصيلة ضحايا كورونا اليومية في إسبانيا بذلك انخفاضا لليوم الثاني على التوالي، بعد تسجيل 950 و932 وفاة جديدة الخميس والجمعة على التوالي.
وتخطت إسبانيا بهذه الوفيات الجديدة مجددا إيطاليا وصعدت إلى المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات.
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