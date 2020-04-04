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سوريا: شفاء حالتين من المصابين بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم السبت عن شفاء حالتين من الحالات الـ 16 المصابة بفيروس في البلاد ليصبح عدد الحالات المتبقية 12 حالة، بعد وفاة حالتين سابقا

وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

وفي وقت سابق بدأ في مختلف أنحاء سوريا تطبيق قرار الحكومة بتمديد حظر تجول المواطنين يومي الجمعة والسبت

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من كل أسبوع اعتبارا من الساعة 12:00 ظهرا حتى 06:00 من صباح اليوم التالي، وذلك من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

 

وكانت سوريا قد سجلت أول إصابة بكورونا في 22 مارس الماضي وهي لشخص قادم من خارج البلاد.

 

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