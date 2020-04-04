سوريا: شفاء حالتين من المصابين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم السبت عن شفاء حالتين من الحالات الـ 16 المصابة بفيروس كورونا في البلاد ليصبح عدد الحالات المتبقية 12 حالة، بعد وفاة حالتين سابقاوفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي وقت سابق بدأ في مختلف أنحاء سوريا تطبيق قرار الحكومة بتمديد حظر تجول المواطنين يومي الجمعة والسبت
وكانت سوريا قد سجلت أول إصابة بكورونا في 22 مارس الماضي وهي لشخص قادم من خارج البلاد.
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