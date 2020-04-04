نقل 587 آسيوي في الكويت إلى أحد المحاجر المؤسسية

أشارت مصادر صحفية كويتية إلى نقل 587 آسيوي من عمارة محجور عليها في منطقة دسمان الكويتية إلى أحد المحاجر المؤسسية.
وأضافت المصادر في تصريحات الى صحيفة «الراي»، اليوم السبت، إلى هناك 39 آخرين تم نقلهم الى مستشفى جابر للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد اعلن فيوقت سابق اليوم عن ارتفاع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 93 حالة بعد شفاء 11 حالة جديدة بواقغ 10 مواطنين (8 رجال و2 نساء) ومقيمة.
وقال الشيخ باسل الصباح في التغريدة الصباحية لهإن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكانت قد وصلت مساء امس الدفعة الخامسة من شحنة الكمامات الوقائية وذلك على متن طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية، وتأتي هذه الدفعة استكمالاً لدور وزارة الدفاع في دعم جهود الدولة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19).
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