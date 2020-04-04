قتيلان وجرحى في اعتداء جنوب فرنسا

قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون في اعتداء بالسكين صباح السبت في رومان-سو-ايزير بجنوب-شرق فرنسا، وفق ما ذكرت مصادر متطابقة. واعتدى المشتبه به على عدة اشخاص في متجر وفي الشارع قبل أن يتم توقيفه، وفق مصدر قريب من التحقيق. ويعيش الفرنسيون اسبوع العزل الثالث في ظل التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

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