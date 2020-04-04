الكويت تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم السبت تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) اليوم عن السند قوله إن حالة الوفاة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 46 عاما أصيب بالفيروس، وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة لعدة أيام حيث تم توفير الرعاية الطبية اللازمة له منذ دخوله للمستشفى.
وأشار إلى تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الكويت إلى 479 حالة.
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