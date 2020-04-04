142 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النمسا

أظهرت أرقام وزارة الصحة في النمسا اليوم نجاح الإجراءات الاحترازية المطبقة، منذ نحو 3 أسابيع، في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأكدت أحدث البيانات تراجع عدد المصابين الجدد خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 142 حالة رفعت إجمالي عدد المصابين على مستوى جميع ولايات النمسا إلى 11 ألفاً و525 حالة.
أوضحت الأرقام الرسمية أن معدل الزيادة اليومي في عدد المصابين الجدد بالفيروس تراجع إلى نسبة 1.25%، بالتزامن مع زيادة عدد المرضى المعافين إلى 2022 شخصاً، وتسجيل 168 حالة وفاة منذ ظهور المرض في النمسا.
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