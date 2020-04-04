مسؤول بريطاني: إجراءات الإغلاق التام ستخفف خلال الأسابيع المقبلة

توقع مسؤول صحي بريطاني أن تخفف السلطات الصحية البريطانية من إجراءات الإغلاق التام والإجراءات الوقائية المتبعة في حال ظهور بوادر لانحسار عدد الإصابات بفيروس كورونا. وقال البروفسور نايل فيرجسون العامل في مستشفي امبيريال كوليج وهو من ضمن اللجنة الاستشارية الصحية العليا في الحكومة انه من المتوقع أن يتم تخفيف بعض من قيود التباعد الاجتماعي متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعاً في حدة الفيروس وبعدها يحدث انخفاض مطرد في حال التزام البريطانيين بالتعليمات إلى حين صدور تعليمات جديدة.

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