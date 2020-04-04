روسيا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 4731 والوفيات إلى 43

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، عن تسجيل 582 إصابة، و9 وفيات جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 4731 إصابة و43 وفاة.

من جهة اخرى، أعلنت سلطات موسكو اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المدينة إلى 3357 شخصاً، بزيادة 434 حالة عن اليوم السابق،بحسب قناة"روسيا اليوم".

وسجلت موسكو قبل صدور هذه البيانات 2923 إصابة، و24 وفاة و168 حالة شفاء.

ولا تزال موسكو أكبر بؤرة للفيروس في روسيا، حيث شهدت تسجيل أكثر من 50% من إجمالي عدد الوفيات والإصابات.