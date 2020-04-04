حصيلة قياسية جديدة.. أمريكا تسجل وفاة 1480 حالة إضافية بسبب فيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1480 حالة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وإلى حدود الساعة الثامنة والنصف من صباح السبت بالتوقيت العالمي، أحصت مختلف الولايات الأمريكية ما مجموعه 7,403 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 277,522 حالة .

ووفق توقعات البيت الأبيض، يرتقب أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، توصية حكومية جديدة لجميع الأمريكيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

و قال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض – إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرة للعاملين في مجال الصحة.