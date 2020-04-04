كشفت معطيات وزارة الصحة، المعلن عنها صباح اليوم السبت، عن التوزيع الجديد لحالات الإصابة بكورونا في المغرب، بعد تسجيل 53 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حتى الثامنة صباحا من يومه السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 844 حالة.

المعطيات الإحصائية، تؤكد أن 76 بالمائة من الإصابات المؤكدة، توجد بأربع جهات، وهي الجهات الممتدة على محور مراكش فاس.

وتتوزع الحالات الاجمالية للإصابة بالفيروس، على جهة الدار البيضاء- سطات (241 حالة)، متبوعة بجهات الرباط-سلا-القنيطرة (148 حالة)، ومراكش-آسفي (139 حالة)، وفاس-مكناس (121 حالة).

وفي المرتبة الرابعة توجد جهة طنجة تطوان الحسيمة (58 حالة)، والجهة الشرقية (51 حالة)، ودرعة تافيلالت (36 حالة)، وبني ملال خنيفرة (26 حالة)، وسوس ماسة (19 حالة)، والعيون-الساقية الحمراء (4 حالات )، وجهة كلميم واد نون (حالة واحدة)، فيما لم تسجل أية حالة بجهة الداخلة-واد الذهب.

Advertisements

وأوضحت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3182 حالة.

واستقر عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، في 59 حالة، فيما استقر عدد حالات الوفاة في 50 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

76 من الإصابات بفيروس كورونا في المغرب سجلت بـ4 جهات- التوزيع الجغرافي