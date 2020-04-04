فرحة بالصين.. الإعلان عن شفاء 94% من إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا

أعلنت بالصين اليوم السبت، عن شفاء 94% من جميع المصابين بفيروس كورونا، وفقا لبيانات صادرة عن لجنة الصحة في الصين ذكرت فيها أن 1562 شخصا فقط ما زالوا في المستشفيات حاليا.

وأكدت لجنة الصحة، أن عدد المصابين بالفيروس التاجي في الصين يتناقص كل يوم، حيث بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا 81639 حالة، شفي منها 76751 شخصا وغادروا المستشفيات، وهو ما يمثل 94% من إجمالي عدد الحالات.

وأعلنت بكين أيضا، أربع حالات وفاة جديدة أمس الجمعة، أي أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 3326 حتى يوم أمس.

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وسجلت الصين اليوم السبت، 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، تراجعا من 31 حالة يوم أمس الجمعة، من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي بوسط الصين، بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إن من بين الحالات الجديدة 18 لمسافرين قادمين من الخارج، وإن انتشار الوباء في البلاد ككل توقف.