أم الفحم: مساعٍ لنقل العائلة المصابة إلى فندق علاجي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت بلدية أم الفحم صباح اليوم، السبت، بيانًا أكدت به أنها تبذل قصارى جهدها لنقل أفراد العائلة المصابة بفيروس كورونا، (الأم وأربعة أولادها)، إلى الفندق العلاجي، وذلك منذ صبيحة أول أمس الخميس، وتقوم بالاتصالات وعلى مدار الساعة دون توقف مع كافة الأطراف ذات الصلة بهذا الموضوع.

وأوضح البيان أن "رئيس البلدية ومدير عام البلدية ومسؤولة المدينة الصحية ومديرة قسم الخدمات الاجتماعية، على تواصل مباشر مع وزارة الصحة وقائد الجبهة الداخلية المسؤول عن مدينة أم الفحم، والطبيب اللوائي في عيادة 'مكابي' الدكتور فرسان جبارين، وهم أيضا يعملون ما بوسعهم وضغطهم لترتيب نقل العائلة إلى الفندق العلاجي والحجر الصحي بأسرع ما يمكن، ولكن الأمر متعلق بترتيبات وإجراءات وقوانين وزارة الصحة والجبهة الداخلية المتعلقة بهذا الأمر نتيجة الضغط الكبير والعدد الهائل للمصابين في البلاد، وانتظار الدور، وفي اللحظة التي يتم فيها تهيئة الأمور سيتم نقل العائلة مباشرة إلى الفندق العلاجي".

وذكر البيان أن "قسم الصحة وقسم الخدمات الاجتماعية بتواصل تام مع العائلة والاطمئنان عليهم، وعلى مدار الساعة يجرون الاتصالات مع الأم وأولادها وزوجها المصاب أيضا والمتواجد في مستشفى هعيمك في العفولة، وإخبارهم بالمستجدات والتطورات".