تراجع الوفيات في إسبانيا لليوم الثاني على التوالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت إسبانيا خلال 24 ساعة 809 وفيات بفيروس كورونا، في تراجع لليوم الثاني على التوالي، بعد الرقم القياسي الذي بلغ، أول من أمس، الخميس، 950 وفاة، حسب حصيلة أعدتها السلطات، اليوم السبت.
وبذلك ارتفع عدد الوفيات في ثاني بلد متضرر في العالم بعد إيطاليا إلى 11 ألفا و744، أما عدد الإصابات المؤكدة فقد ارتفع 7026 ليصل المجموع إلى 124 ألفا و736 إصابة.
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