شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في روسيا والان مع التفاصيل

السبت 4 أبريل 2020 أعلنت السلطات الصحية في روسيا، السبت، تسجيل 582 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 4731 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 43 حالة وفاة.

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