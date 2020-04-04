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النيجر تعلن مقتل 63 إرهابيا و4 عسكريين باشتباكات قرب مالي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 4 أبريل 2020

أعلنت النيجر مقتل 4 من العسكريين و63 إرهابيا في معارك اندلعت الخميس الماضي في منطقة تيلابيري القريبة من مالي غربي البلاد.

 

وذكرت وزارة الدفاع في النيجر في بيان، السبت، أن "عناصر من القوات المسلحة اشتبكت مع مجموعة من الإرهابيين المدججين بالسلاح على متن آليات عديدة ونحو 50 دراجة نارية".

 

وأضافت أن "الحصيلة المؤقتة هي 4 قتلى و19 جريحا في الجانب الصديق و63 إرهابيا تم شل حركتهم في جانب العدو".

 

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وتابعت أن الجنود و"بعد معركة طاحنة في إطار عملية ألماهاو (لمكافحة الإرهاب وتعني باللغة المحلية زوبعة)" أجبروا المهاجمين "على الفرار"، " وصادروا عشرات الدراجات النارية وأسلحة ومعدات متنوعة تعود للمهاجمين".

 

وبينت أن المعارك جرت في "تامالاولاو في منطقة أبالا بمقاطعة تيلابيري".

 

 

وتقع تيلابيري في منطقة الحدود الثلاثية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. ومنذ يناير/كانون الثاني، منعت التنقلات فيها على دراجات نارية لمنع عمليات الجهاديين الذين يستخدمونها.

 

وتفيد حصيلة رسمية أن 174 جنديا قتلوا في 3 هجمات في المنطقة في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني بينها هجومي شينيغودار الذي سقط فيه 89 قتيلا في الثامن من يناير/كانون الثاني 2020، وغيناتيس (71 قتيلا في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019).

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